Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, авиаудары были нанесены в ночь на четверг в районе деревни аль-Хурай в провинции Анбар.

США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

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