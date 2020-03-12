Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСША нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, авиаудары были нанесены в ночь на четверг в районе деревни аль-Хурай в провинции Анбар.
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ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией

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СМИ сообщили об ударе США по базе иракского ополчения на границе с САР

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СМИ: при ударах коалиции в Сирии погибли 18 бойцов иракских шиитских формирований

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Американские военные атаковали базу рядом с границей Сирии

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РИА Новостивчера в 17:32

США нанесли авиаудар по базе на сирийско-иракской границе

РЕН ТВвчера в 17:13
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
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Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
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Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

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Финансы

Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
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Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
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Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 10 марта в 09:59
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

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Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

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Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
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Lenta.ru вчера в 15:49
Энергетика

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Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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Газета.Ru вчера в 19:34
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РИА Новости 03:08
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела. Об этом "РИА Новостям" сообщили в окружном суде Гааги в Нидерландах.
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В Петербурге задержали четверых политических активистов

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Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Газета.Ru 10 марта в 14:26
Политика

Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
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Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

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Врачи назвали смертельные болезни, которые могут начаться внезапно

Лишь около 20-30% пациентов вылечиваются от рака крови. Другой «внезапной» болезнью эксперты назвали варикоз.
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Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом

Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.
Дождь вчера в 15:24
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Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
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Депутаты законодательного собрания Свердловской области на внеочередном заседании в четверг большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объявил о том, что дал машине «Феррари» SF1000 имя Люсилла.
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Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
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Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы.
Коммерсантъ вчера в 21:15
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