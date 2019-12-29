Армия и оружие
КоммерсантъСША нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения. Объекты располагались в Ираке и Сирии, рассказали в Пентагоне.
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Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР.
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Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ все еще четвертый, и мы хотим большего»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от победы над "Арсеналом" в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1).
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«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Футбол
France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
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Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Армия и оружие
На подлодках «Борей-А» появятся осиновые бани
Военные моряки, которым посчастливится работать на таких подлодках, смогут попариться в корабельных банях.
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Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
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Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.
Авто
В Турции впервые создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
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Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.