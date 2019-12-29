Армия и оружие
КоммерсантъСША нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения. Объекты располагались в Ираке и Сирии, рассказали в Пентагоне.
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
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Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
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