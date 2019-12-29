Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения. Объекты располагались в Ираке и Сирии, рассказали в Пентагоне.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Газета.Ru15:21

Пентагон: США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

RT на русском13:29

США нанесли авиаудар по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии

РБК13:24

Не менее 15 шиитских бойцов погибли при атаке беспилотников США

Известия15:43

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Коммерсантъ12:58

США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

РИА Новости12:35

СМИ: в результате ударов Пентагона в Ираке погибли 15 шиитских бойцов

ТАСС13:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею

РБК 15:47
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

РИА Новости 14:56
Спорт

Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".
РИА Новости 14:04
Фигурное катание

Медведева откатала на сломанном коньке в показательном выступлении ЧР

РИА Новости 07:03
Авто

В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva

Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Pnzdrive вчера в 07:39
Здоровье

Что нельзя делать с похмелья

Специалисты рассказали, что нельзя делать с похмелья.
Пермь открытая 26 декабря в 09:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Общество

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Экономика

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском 14:59
Шоу-бизнес

Дочь Стриженовой показала бюст больше, чем у мамы

Саша отметила 19-летие в одном из столичных клубов. Александра Стриженова выросла копией своей звездной мамы.
Экспресс газета 01:10
Политика

Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.
Газета.Ru 15:04
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
Футбол

Клопп: «Во втором тайме „Вулверхэмптон“ выглядел лучше нас»

Soccer.ru 14:44
Политика

Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах в Петербурге

Neva.Today 12:17
Футбол

Линекер: «По-прежнему уверен, что „Арсенал“ не вылетит из АПЛ»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ по итогам текущего сезона.
Бомбардир.ру 12:23
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Общество

В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Lenta.ru 05:21
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru вчера в 09:36
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 14:37
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
РБК 14:39
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Политика

Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе

Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском 11:25
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Наука

Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду

N+1 27 декабря в 11:06
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
Московский Комсомолец 02:17
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM вчера в 14:20
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ вчера в 21:17
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное