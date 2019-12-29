Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана. Целью ударов стали склады вооружений и командные центры, три объекта расположены в Ираке, два – в Сирии.
Читать в источнике
Комментировать97

Подробнее о событии

Не менее 15 шиитских бойцов погибли при атаке беспилотников США

Известия15:43

Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны

РИА Новости16:37

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Газета.Ru15:21

Пентагон: США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

RT на русском13:29

США нанесли авиаудар по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии

РБК13:24

СМИ: не менее 25 шиитских бойцов погибли при налете ВВС США на военную базу в Эль-Каиме

ТАСС17:01

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Коммерсантъ12:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Tvoe-avto.com 16:56
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru 08:00
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
ТАСС 16:31
Общество

Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Деловое.ТВ 09:28
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК 14:39
Футбол

Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
RT на русском 13:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Происшествия

Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
Происшествия

Водитель взорвал гранату на Дунайском путепроводе

Мегаполис онлайн 12:42
Политика

ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 17:16
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец 16:57
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
Происшествия

На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

REGNUM 07:32
Футбол

Иван Игнатьев заявил, что в «Краснодаре» чувствовал дискомфорт

Кубанские новости вчера в 06:19
Шоу-бизнес

Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина

Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
SM News 27 декабря в 20:27
Шоу-бизнес

Анну Курникову заподозрили в беременности

Буквально на днях знаменитая российская теннисистка попала в объективы фотокамер папарацци, которые внимательно следят за ее жизнью.
Bimru.ru вчера в 04:47
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК 15:47
Политика

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
РИА Новости 16:23
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 10:46
Шоу-бизнес

«Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»

В подписи к публикации знаменитость сообщила неожиданную новость: якобы, вместо британской актрисы Ани Чалотры, роль возлюбленной главного героя — Йеннифер — должна была исполнить именно она.
Пятый канал вчера в 21:44
Авто

Пикап Rivian получил режим танка с разворотом на месте

Как оказалось, выполнить разворот на 360 градусов на автомобиле, стоя на одном месте, вполне возможно и даже не очень сложно.
Новые автомобили 26 декабря в 10:20
Кино

«Джокер» и «Король-лев» вошли в десятку самых кассовых фильмов года

Игромания.ру 11:40
Политика

В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

РБК 16:17
Политика

Два человека отказались от участия в обмене, они остаются в ДНР

Две девушки отказались участвовать в обмене пленными в Донбассе и останутся на территории ДНР.
Украина.ру 06:55
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa 10:25
Финансы

Нацбанк Украины за неделю купил валюту на рекордную сумму

Национальный банк Украины за последнюю неделю выкупил более 1,5 миллиарда долларов с межбанковского валютного рынка, что является рекордным показателем, сообщает издание "Громадское" со ссылкой на данные НБУ.
ПРАЙМ вчера в 11:18
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное