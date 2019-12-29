Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана. Целью ударов стали склады вооружений и командные центры, три объекта расположены в Ираке, два – в Сирии.
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