Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСША нанесли удары по объектам в Ираке

США нанесли ответные удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Об этом говорится в распространенном сообщении Пентагона. По данным оборонного агентства, Соединенные Штаты атаковали пять оружейных складов силами группировки.
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Пентагон не исключил возможность удара по Ирану в ответ на обстрел базы США

ФАН13:57

США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке

Комсомольская правда19:59

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

РБК19:37

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

RT на русском19:39

США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием «Катаиб Хезболлах»

РИА Новости19:08

США нанесли авиаудары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

ТАСС19:43

США нанесли удары по складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Российская газета20:15
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Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

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В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу

Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Общество

Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

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Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport 16:47
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США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Армия и оружие

Японский журналист объяснил стратегическую важность Курил для России

Японский журналист Итиу Инуи обосновал отказ российского правительства от каких-либо разговоров о передаче Курил Токио.
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Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
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Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
ТАСС вчера в 07:58
Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
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Обновленная Hyundai Creta подорожала

Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
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