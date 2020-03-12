Армия и оружие
Вести.RuСША нанесли удары по объектам в Ираке
США нанесли ответные удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Об этом говорится в распространенном сообщении Пентагона. По данным оборонного агентства, Соединенные Штаты атаковали пять оружейных складов силами группировки.
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Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Политика
В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу
Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Общество
Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Армия и оружие
Японский журналист объяснил стратегическую важность Курил для России
Японский журналист Итиу Инуи обосновал отказ российского правительства от каких-либо разговоров о передаче Курил Токио.
Гаджеты
Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max
Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Кино
В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»
В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Армия и оружие
США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая
Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Авто
Обновленная Hyundai Creta подорожала
Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Политика
МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, пишет РБК.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Происшествия
В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение
Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Наука
Коронавирус лечится препаратом против атипичной пневмонии
Китайский коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по планете, приходится ближайшим родственником возбудителю атипичной пневмонии SARS-CoV.
Здоровье
Он что-то недоговаривает: шесть признаков того, что ваш школьник на грани срыва
ЕГЭ школьникам придется сдавать только через три месяца, но уже сейчас многие на взводе — накрученные учителями и родителями подростки заранее с ужасом готовятся к экзаменам.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.