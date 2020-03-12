США нанесли ответные удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Об этом говорится в распространенном сообщении Пентагона. По данным оборонного агентства, Соединенные Штаты атаковали пять оружейных складов силами группировки.

США нанесли удары по объектам в Ираке

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