Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пентагона.

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

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