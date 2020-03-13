Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША нанесли ответный удар в Ираке

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп обвинил иранские власти в причастности к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке. Он заявил, что удары наносила повстанческая группировка, которую якобы поддерживает Иран.
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США ударили по складам шиитской группировки в Ираке

Lenta.ru20:20

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

РБК19:37

США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием «Катаиб Хезболлах»

РИА Новости19:08

США нанесли авиаудары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

ТАСС19:43

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

RT на русском19:39

США нанесли ответный удар в Ираке

REGNUM19:55

США наносят ответные удары в Ираке после нападения на свою базу

Аргументы и Факты19:05
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Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Политика

Финский политолог оценил развитие отношений Москвы и Хельсинки

Несмотря на непростую международную обстановку, российско-финские международные отношения развиваются «крайне положительно», заявил Федеральному агентству новостей финский публицист Йохан Бекман.
Парламентская газета 11:52
Кино

Сериал «Чужак» по Стивену Кингу стал рекордсменом по просмотрам в HBO

UfaTime.ru 10:53
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM

Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM, о чем она сама рассказала своим поклонникам в микроблоге.
ГлобалМСК.ру 11:37
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс 13:08
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Музыка

Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Политика

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России

Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.
РИА Новости 20:58
Футбол

Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт

Евро-футбол.ру вчера в 04:57
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Политика

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
News.ru 09:28
Общество

В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 21:47
Кино

В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»

В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Piter.tv 02:33
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Мойка78 14:11
Общество

В Израиле выявили коронавирус у двух туристов из Москвы

В Израиле зафиксировали два случая заражения коронавирусом COVID-19 у организованных туристов из Москвы.
Коммерсантъ 21:21
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

REGNUM 06:10
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Хоккей

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:48
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Технологии

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Коммерсантъ 07:40
Культура

«Союзмультфильм» остановил работу над мультфильмом про Кешу

Rambler News Service 09:28
Экономика

Путин встретился с крупнейшими инвесторами

МонаВиста вчера в 08:56
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Финансы

Японская биржа открылась провалом на 8,5%

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:09
Футбол

Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 10:26
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