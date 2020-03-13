Армия и оружие
REGNUMСША нанесли ответный удар в Ираке
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп обвинил иранские власти в причастности к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке. Он заявил, что удары наносила повстанческая группировка, которую якобы поддерживает Иран.
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Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Политика
Финский политолог оценил развитие отношений Москвы и Хельсинки
Несмотря на непростую международную обстановку, российско-финские международные отношения развиваются «крайне положительно», заявил Федеральному агентству новостей финский публицист Йохан Бекман.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM
Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM, о чем она сама рассказала своим поклонникам в микроблоге.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Музыка
Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»
В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Политика
Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России
Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.
Футбол
Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Общество
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Кино
В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»
В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Общество
В Израиле выявили коронавирус у двух туристов из Москвы
В Израиле зафиксировали два случая заражения коронавирусом COVID-19 у организованных туристов из Москвы.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Хоккей
Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса
Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Общество
Путин отметил перемены в российском бизнесе
О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Технологии
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Культура
«Союзмультфильм» остановил работу над мультфильмом про Кешу
Экономика
Путин встретился с крупнейшими инвесторами
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Финансы
Японская биржа открылась провалом на 8,5%
Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.