В настоящее время на биржах Соединенных Штатов торгуются бумаги более 150 китайских компаний общей стоимостью более 1,2 трлн долларов. Их возможный делистинг станет для Китая чувствительным ударом.

США нанесут удар по китайским компаниям на американском рынке

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