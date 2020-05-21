Общество
Финансовая газетаСША нанесут удар по китайским компаниям на американском рынке
В настоящее время на биржах Соединенных Штатов торгуются бумаги более 150 китайских компаний общей стоимостью более 1,2 трлн долларов. Их возможный делистинг станет для Китая чувствительным ударом.
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Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Игры
5 еще не анонсированных игр, о которых мы уже знаем
Позже инсайдеры сообщили, что игра действительно находится в разработке – это будет «необычный» проект средних масштабов, разработанный молодой студией EA Motive (они делали сюжетную кампанию Star Wars: Battlefront 2). Игра должна выйти до конца 2020 года, а ее анонс может состояться уже в начале июня.
Cyber.sports.ru 06:41
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Общество
В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса
Ученый-инфекционист Чжан Вэньхун призвал помнить о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:36
Общество
Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах
«В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки — в первой половине июля», — сказал министр.
RT на русском 08:13
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает «реально много денег»
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев LIVE" рассказал о своих доходах. Так, он заявил, что получает "реально много денег".
РИА Новости 08:05
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Политика
Путин согласился направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей
Президент России Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Татьяны Голиковой направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей.
Взгляд.ру 09:04
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала Госдуму рассадником коронавируса.
Lenta.ru 06:43
Экономика
Для брянских предпринимателей упростили процедуру получения субсидий
УФНС России по Брянской области сообщило о том, что индивидуальные предприниматели могут подать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи.
РИА Стрела 08:48
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»
Sunmag.me вчера в 10:24
Происшествия
В Алтайском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Три пациента с коронавирусом скончались за последние сутки в Алтайском крае, выявлено 57 новых случаев заболевания, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:22
Политика
Фермеры в Эстонии попросили власти пустить в страну украинцев
Урожай клубники в Эстонии в этом году может пропасть, поскольку из-за пандемии коронавируса власти запретили въезд в республику украинским гастарбайтерам, которые обычно занимаются сбором этих ягод.
Sputnik Литва 03:40
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Общество
В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию
Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
Kursk.com 07:47
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Игры
Пенсионный фонд представляет: Just Die Already выйдет летом
Над Just Die Already работает Армин Ибрисагик, один из создателей Goat Simulator.
Игромания.ру 08:36
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут совместить
В РБК сообщают, что парад Победы и голосование по Конституции могут быть проведены 24 июня.
Newsler.ru вчера в 03:08
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая
По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 05:18
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30