США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций
По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций
Вятка-На-Сети7 сентября в 02:20
США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций
Народные новости7 сентября в 03:42
США могут «кровоточить» деньгами, это уже не спасёт: Китай занёс финансовый кулак для удара
Царьград7 сентября в 10:36