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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
RuNews24.ru

США напечатают $200 млрд при сбросе КНР гособлигаций

RuNews24.ru01:18
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru7 сентября в 10:57
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети7 сентября в 02:20
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ7 сентября в 04:41
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новости7 сентября в 03:42
Царьград

США могут «кровоточить» деньгами, это уже не спасёт: Китай занёс финансовый кулак для удара

Царьград7 сентября в 10:36
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости7 сентября в 01:00

НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Бета Marvel`s Avengers стала самой скачиваемой в истории PlayStation

Игра под названием "Marvel ` s Avengers" является одной из самых ожидаемых из тех, которые появятся на PlayStation 5 К слову, данная программа проходит различные бета-тестирования на четвёртой модели, и, невзирая на всю критику, обрушившуюся на проект Crystal Dynamics, геймеры со всех уголков света жаждут в неё сыграть.
Честный рейтинг букмекеров5 сентября в 18:21
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Сети появились первые отзывы критиков о фильме «Энола Холмс»

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс").
РИА Новости17:41

Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спорт01:27

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Новак дал старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС

Заинск, Татария, 8 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Начало строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС сегодня, 8 сентября, запустили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Татарии Рустам Минниханов.
REGNUMвчера в 08:21
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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.
REGNUM23:17
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Разбираем два реальных способа сэкономить на отоплении

Способ 1: поставить счетчик и пойти в суд Самый простой, казалось бы, способ — установить индивидуальный прибор учета тепла: он покажет сколько на самом деле теплоносителя и какой температуры попадает к вам в квартиру.
НГС2422:00
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