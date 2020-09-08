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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Бойкот доллара: Китай может отказаться от инвестиций в американские гособлигации

Комсомольская правдавчера в 17:40
Царьград

«Финансовая бойня» неизбежна, если Китай повторит русский сценарий - эксперт

Царьград7 сентября в 13:10
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новости7 сентября в 03:42
Экономика сегодня

Китай задействует российский сценарий в отказе от доллара

Экономика сегодня7 сентября в 06:04
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ7 сентября в 04:41
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН7 сентября в 06:09
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости7 сентября в 01:00

Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ

Встреча в рамках Футбольной Национальной Лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и брянским "Динамо" должна была состояться в пятницу Однако поединок был отменён из-за того, что часть игроков "бело-голубых" заразились коронавирусом.
Честный рейтинг букмекероввчера в 10:22
1

Китай и Россия разработают основу для водородной батареи до 2023 года

Специалисты России возьмут на себя разработку высокоэффективных катализаторов для водородных батарей. youtube.com Составить рабочий прототип ученые должны через три года плотного сотрудничества.
МедиаПотоквчера в 14:23
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Экс-министр Сормолотов призвал остановить смену руководства минздрава в Забайкалье

Бывший министр здравоохранения Забайкальского края Борис Сормолотов 8 сентября во время отчёта о работе действующего министра Анны Шангиной призвал остановить смену глав министерства в регионе.
Чита.Рувчера в 06:22

Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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