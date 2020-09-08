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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru7 сентября в 10:57
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости7 сентября в 01:00
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН7 сентября в 06:09
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ7 сентября в 04:41
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новости7 сентября в 03:42
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети7 сентября в 02:20
Царьград

США могут «кровоточить» деньгами, это уже не спасёт: Китай занёс финансовый кулак для удара

Царьград7 сентября в 10:36

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМО7 сентября в 06:50
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Дефицит витамина D у мужчин может приводить к преждевременной смерти

Результаты анализа информации о здоровье мужчин, проведенного учеными, показывают, что если у представителя сильной части человечества наблюдается дефицит витамина D в крови, то он подвержен риску преждевременной смерти.
Discover24вчера в 10:48
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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