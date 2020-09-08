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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Бойкот доллара: Китай может отказаться от инвестиций в американские гособлигации

Комсомольская правда17:40
Царьград

«Финансовая бойня» неизбежна, если Китай повторит русский сценарий - эксперт

Царьградвчера в 13:10
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новостивчера в 01:00
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАНвчера в 06:09
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Китай задействует российский сценарий в отказе от доллара

Экономика сегоднявчера в 06:04
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВвчера в 04:41
Народные новости

КНР может распродать 20% госдолга США

Народные новостивчера в 10:26

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
РИА Новости10:18
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В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой
РИА Новости11:53
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НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года

НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru11:13
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Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАСС10:14
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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки

В ближайшие несколько месяцев специалисты вставят криостат с фокальной плоскостью в корпус камеры и добавят линзы, включая самый большой в мире оптический объектив, затвор и систему замены фильтров для изучения ночного неба в разных цветах.
РИА Новости11:51

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
РИА Новости08:40
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Под Воронежем старшеклассницы избили девочку-подростка

Семилукский межрайонный отдел СУ СК РФ по Воронежской области проводит процессуальная проверка о наличии в действия подростков признаков преступления, предусмотренного ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), органами дознания проводится проверка по факту причинения травм девочке.
Kursk.com06:27
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