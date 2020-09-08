Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Царьград

«Финансовая бойня» неизбежна, если Китай повторит русский сценарий - эксперт

Царьградвчера в 13:10
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАНвчера в 06:09
Экономика сегодня

Китай задействует российский сценарий в отказе от доллара

Экономика сегоднявчера в 06:04
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВвчера в 04:41
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новостивчера в 03:42
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сетивчера в 02:20
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новостивчера в 01:00

Российских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ

Ученикам пятого класса школы №2 в Ишиме Тюменской области провели специальный урок ОБЖ по борьбе с терроризмом, во время которого детей понарошку взяли в заложники люди в масках, камуфляже и с предметом в руках, похожим на оружие, пишет «72.ру».
Российских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ
Lenta.ru09:54
6

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
10

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
164

Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха

Правоохранители дежурят возле палаты избитого украинского националиста Владимира Балуха, чтобы снять его показания, сообщила Нацполиция Украины 8 сентября в Facebook Отмечается, что около 12 часов дня в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения.
Украина.ру09:39

Назван упущенный адвокатом Ефремова способ избежать колонии

Добровинский отметил, что у Эльмана Пашаева была возможность спасти актера от колонии, но он ее упустил — шанс на условный срок Ефремову могли бы дать признание вины и подтверждение микроинфаркта у актера в момент аварии.
Lenta.ru08:39
7

Хэмилтон выставит свою команду в гонках на электрических внедорожниках

Льюис Хэмилтон объявил о планах выставить собственную команду в турнире Extreme E – серии внедорожных гонок, которые будут проходить в отдаленных уголках планеты и на старт которых будут выходить исключительно электромобили.
Motorsport.com Россия04:27

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
676

Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ09:17
16