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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru7 сентября в 10:57
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости7 сентября в 01:00
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН7 сентября в 06:09
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ7 сентября в 04:41
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новости7 сентября в 03:42
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети7 сентября в 02:20
Царьград

США могут «кровоточить» деньгами, это уже не спасёт: Китай занёс финансовый кулак для удара

Царьград7 сентября в 10:36

В России зафиксировали атаки китайских хакеров на разработчиков ПО

Москва, 7 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Китайская группировка Winnti атаковала разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.
REGNUM7 сентября в 01:42

Более половины водителей в России пытаются снизить расходы на топливо

Специалисты Национального агентства финансовых исследований провело опрос среди всего 1,5 тыс. водителей и выяснили, что более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо.
SpeedMe23:19
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На сколько критичен для россиян взлет курса евро выше 100 рублей

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, дал прогноз по дальнейшему ослаблению рубля и рассказал, как рекордный рост иностранных валют скажется на населении: - В рамках среды курс доллара может попытаться укрепиться в рамках коррекционного движения с целью 76 рублей.
Российская газета23:00

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21
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