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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru7 сентября в 10:57
Царьград

США могут «кровоточить» деньгами, это уже не спасёт: Китай занёс финансовый кулак для удара

Царьград7 сентября в 10:36
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости7 сентября в 01:00
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ7 сентября в 04:41
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новости7 сентября в 03:42
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети7 сентября в 02:20
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН7 сентября в 06:09

Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Потерю костной и мышечной массы, вызванную длительным нахождением в условиях микрогравитации, можно предотвратить, если вводить ингибитор белка миостатина — рецептор-обманку (модификацию рецептора к активину II типа, ACVR2B), сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе
N+17 сентября в 15:41

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному

Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.
Интерфаксвчера в 16:09
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Мэр и шеф полиции Рочестера отказались уходить в отставку из-за негра

Рочестер, США, 7 сентября 2020, 04:40 — REGNUM Мэр американского Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и глава городской полиции Ларон Синглтери отказались уходить в отставку на фоне уличных протестов, вызванных смертью негра после задержания полицейскими.
REGNUM6 сентября в 21:40

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новостивчера в 10:18
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Акции Tesla рухнули на 21%, Илон Маск потерял 14,3 млрд долларов

По данным Forbes, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который еще в пятницу занимал пятую строчку в списке богатейших людей мира, потерял на падении акций своей компании 14,3 миллиарда долларов и во вторник опустился в рейтинге Forbes на седьмое место.
НТВ18:58
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