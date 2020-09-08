Слово и Дело 14

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.