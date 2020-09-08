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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новостивчера в 01:00
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Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ruвчера в 10:57
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Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

Экономика сегоднявчера в 02:57
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВвчера в 04:41
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новостивчера в 03:42
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАНвчера в 06:09
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сетивчера в 02:20
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

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Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
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Добровинский высказался о просьбе Охлобыстина о помиловании Ефремова

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