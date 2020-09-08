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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru7 сентября в 10:57
Царьград

США могут «кровоточить» деньгами, это уже не спасёт: Китай занёс финансовый кулак для удара

Царьград7 сентября в 10:36
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новости7 сентября в 03:42
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ7 сентября в 04:41
Экономика сегодня

Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

Экономика сегодня7 сентября в 02:57
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети7 сентября в 02:20
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости7 сентября в 01:00

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Huawei установит третью версию HarmonyOS на новые смартфоны

Смартфон под управлением указанной ОС уже существует и, вероятно, выйдет на рынок в следующем году вместе с рядом новых устройств, включая ПК, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и другие продукты IoT.
Asteraвчера в 02:28
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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