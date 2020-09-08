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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

По мнению ряда экспертов, сброс даже 50% китайского портфеля не приведет к ущербу для Штатов. В результате таких действий Китая Вашингтон займется бесконтрольной печатью долларов, и лишние 200-500 млрд долларов практически ни на что не повлияют.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости7 сентября в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru7 сентября в 10:57
Царьград

США могут «кровоточить» деньгами, это уже не спасёт: Китай занёс финансовый кулак для удара

Царьград7 сентября в 10:36
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети7 сентября в 02:20
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новости7 сентября в 03:42
Экономика сегодня

Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

Экономика сегодня7 сентября в 02:57
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ7 сентября в 04:41
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости7 сентября в 01:00

Технику ДНК-оригами усовершенствовали

Предсказуемая природа пар оснований и структурные особенности ДНК позволяют использовать ее в качестве универсальных строительных блоков для создания сложных наноразмерных структур и устройств.
Технику ДНК-оригами усовершенствовали
Индикатор7 сентября в 11:00

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Известия19:30
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ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
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Новак дал старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС

Заинск, Татария, 8 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Начало строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС сегодня, 8 сентября, запустили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Татарии Рустам Минниханов.
REGNUMвчера в 08:21
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В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2

Во вторник, 8 сентября, премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство второй ветки газопровода, Мануэла Швезиг заявила, что экономические интересы Соединенных Штатов Америки играют важную роль в ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2".
Капитал странывчера в 11:55
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В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новостивчера в 10:47
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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