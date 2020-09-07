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РИА Новости
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

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Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

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Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

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Эксперт рассказал о первом «ударе» Китая по финрынку США

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Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

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Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети02:20
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
RT на русском08:06
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«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple.
Газета.Ru04:33
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Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Выяснилось, что незарегистрированная группа из Твери, в которой были восемь детей, утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
Газета.Ru05:12
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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru5 сентября в 08:15

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
4,2K

В Германии возбудили уголовное дело против вора в законе из Мурманска

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против мурманского вора в законе Степана Фурмана, сообщает управление ФСБ России по Мурманской области.
Коммерсантъ03:29
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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