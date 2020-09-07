Слово и Дело 12

Некоторые эксперты считают, что даже сброс половины китайского портфеля не станет катастрофой для Белого дома. Он лишь продолжит делать то, что давно начал, а именно бесконтрольно печатать доллары, и лишние 200 или 500 млрд мало что изменят.