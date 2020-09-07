Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Некоторые эксперты считают, что даже сброс половины китайского портфеля не станет катастрофой для Белого дома. Он лишь продолжит делать то, что давно начал, а именно бесконтрольно печатать доллары, и лишние 200 или 500 млрд мало что изменят.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Царьград

«Финансовая бойня» неизбежна, если Китай повторит русский сценарий - эксперт

Царьградвчера в 13:10
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАНвчера в 06:09
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новостивчера в 01:00
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВвчера в 04:41
Народные новости

США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций

Народные новостивчера в 03:42
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сетивчера в 02:20
Экономика сегодня

Китай задействует российский сценарий в отказе от доллара

Экономика сегоднявчера в 06:04

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
3K

Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице

Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!"
Царьград07:20
4

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память жертв блокады

Сегодня в Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище военнослужащие Западного военного округа приняли участие в церемонии возложения цветов и венков, посвященной Дню памяти жертв блокады.
Глас Народа06:31
8

Новые iPad Air и Apple Watch представят сегодня в 16:00 мск

Авторитетный сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам, связанным с Apple, подтверждает предыдущую информацию о сегодняшнем анонсе новых часов Apple Watch и планшета iPad Air.
iXBT.com03:03

Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ruвчера в 02:54
1

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
1

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
1

БСК направит на дивиденды по итогам первого полугодия 7,7 млрд рублей

«Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей, об этом стало известно на заседании совета директоров компании, проходящем в эти минуты в региональном Правительстве.
РБК Уфа05:37

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
209