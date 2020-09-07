США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций
Некоторые эксперты считают, что даже сброс половины китайского портфеля не станет катастрофой для Белого дома. Он лишь продолжит делать то, что давно начал, а именно бесконтрольно печатать доллары, и лишние 200 или 500 млрд мало что изменят.В источнике
С чего всё началось
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новостивчера в 01:00
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Бойкот доллара: Китай может отказаться от инвестиций в американские гособлигации
Комсомольская правда17:40