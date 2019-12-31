Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон предпринял защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала.

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

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