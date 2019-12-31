Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСША направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон предпринял защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала.
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США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

Известия12:01

Морские пехотинцы прибыли к американскому посольству в Ираке

RT на русском15:55

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

ТАСС12:18

Морские пехотинцы прибыли к посольству США в Ираке

РИА Новости15:25

США направят дополнительные силы в Багдад для охраны посольства

Газета.Ru11:55

США направят дополнительные силы на защиту своего посольства в Ираке

Коммерсантъ11:51

Министерство обороны США направляет дополнительные силы в Ирак

Эхо Москвы12:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Наука

Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок

Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Газета.Ru вчера в 08:52
Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма

Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Ferra 28 декабря в 08:57
Политика

Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Багдаде

Ридус 07:55
Политика

Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
Известия 14:40
Политика

Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»

США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 20:14
Общество

В мире начали отмечать наступление Нового года

Говорит Москва 05:07
Хоккей

Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ

Свободная Пресса 11:31
Технологии

Американский кардиолог подал в суд на Apple

Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
UfaTime.ru 28 декабря в 09:29
Космос

Гигантская звезда может вскоре взорваться

Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.
Портал Поиск вчера в 02:27
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Политика

Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что подписание документов доказало возможность договориться «даже по самым сложным» темам.
Телеканал 360° 02:57
Общество

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Lenta.ru 11:57
Политика

Порошенко «газанул». Его партия требует запрета прямых поставок газа из РФ

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от нынешних властей страны запретить прямые поставки газа из России, сообщается 31 декабря на странице партии в Facebook.
REGNUM 11:54
Армия и оружие

Минобороны сообщило об усилении военной активности США у Чукотки

Начальник штаба Объединенного командования ВС на северо-востоке Михаил Биличенко заявил, что Соединенные Штаты усилили военную активность в районе Чукотки, сообщает телеканал "Звезда".
Суть событий 29 декабря в 12:35
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Экономика

В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

Новые акцизы на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также единая ставка на вино и шампанское без разделения на продукцию российского и нероссийского производства начинают действовать в РФ с 1 января 2020 года.
ТАСС 16:12
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Экономика

Максимальный размер долга по кредитам россиян ограничат с 1 января

С 1 января 2020 года в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам.
Эксперт Северо-Запад 03:55
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат 08:15
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
РИАМО 16:30
Единоборства

Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
Лезги газет 15:31
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 10:55
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Кино

Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
РЕН ТВ 09:09
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Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе

Российская газета 12:58
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Газета.Ru 02:27
Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Взгляд.ру 11:14
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