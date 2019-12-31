США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде, сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Он призвал власти Ирака выполнять обязательства по охране сотрудников дипведомства.

США направят дополнительные силы на защиту своего посольства в Ираке

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