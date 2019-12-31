Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША направят дополнительные силы на защиту своего посольства в Ираке

США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде, сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Он призвал власти Ирака выполнять обязательства по охране сотрудников дипведомства.
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США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

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США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

ТАСС12:18

США направят дополнительные силы в Багдад для охраны посольства

Газета.Ru11:55

США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

Известия12:01

США направят дополнительные силы на защиту своего посольства в Ираке

Коммерсантъ11:51

США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

Московский Комсомолец11:49

Министерство обороны США направляет дополнительные силы в Ирак

Эхо Москвы12:00
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