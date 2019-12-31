Армия и оружие
Российская газетаСША направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде
Соединенные штаты экстренно перебросили в Багдад 100 морских пехотинцев для охраны посольства США. Об этом заявил представитель Центрального командования США Майк Лохорн. По его словам, Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии.
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