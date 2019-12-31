Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСША направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде

Соединенные штаты экстренно перебросили в Багдад 100 морских пехотинцев для охраны посольства США. Об этом заявил представитель Центрального командования США Майк Лохорн. По его словам, Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии.
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Морские пехотинцы прибыли к посольству США в Ираке

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Коммерсантъ11:51

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Сахалинцы отпраздновали Новый год

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Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Piter.tv вчера в 03:58
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Парковка в Москве стала бесплатной на период новогодних каникул

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Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

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Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
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Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
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Мощное продвижение "Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.
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Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
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Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
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