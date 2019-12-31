Соединенные штаты экстренно перебросили в Багдад 100 морских пехотинцев для охраны посольства США. Об этом заявил представитель Центрального командования США Майк Лохорн. По его словам, Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии.

США направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде

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