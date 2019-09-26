Армия и оружие
REGNUMСША направляют ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию
Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.
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Общество
Запрет курения на балконах в России поддержали
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».
Lenta.ru 10:06
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 18:43
Политика
Елена Зеленская покорила американцев нарядом в стиле Джеки Кеннеди
Woman.ru вчера в 07:28
Общество
Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору
Законопроект об отмене сроков за нарушения проведения митингов, не повлекшие насилия, вернут автору, поскольку отсутствует обязательный отзыв кабмина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).
РИА Новости 13:37
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru 01:23
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38
Происшествия
Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым
Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
Известия 04:20
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Футбол
«Интер» отчитался о рекордных доходах
«Интер» объявил о рекордной в истории клуба выручке.
Sport24.ru 15:09
Общество
Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ
Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.
7 новостей 23:22
Экономика
Гончаров: Программа расселения из аварийного жилья в Забайкалье завалена
Министр строительства Забайкальского края Алексей Гончаров на заседании комиссии по бюджетной и налоговой политике заксобрания региона 27 сентября заявил, что власти завалили в регионе программу расселения из ветхого и аварийного жилья.
Чита.Ру 23:03
Политика
Путин направил послание странам НАТО
Президент России Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, включая членов НАТО, предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах.
Pravda.Ru вчера в 02:08
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости 21:44
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Финансы
ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков.
Газета.Ru 24 сентября в 10:26
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета 22:59
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Космос
Ученые предупредили об опасности крошек от пищи для космонавтов на МКС
Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".
РИА Новости 20:07