Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.

Общество Запрет курения на балконах в России поддержали Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Общество Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору Законопроект об отмене сроков за нарушения проведения митингов, не повлекшие насилия, вернут автору, поскольку отсутствует обязательный отзыв кабмина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Происшествия Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.

Футбол «Интер» отчитался о рекордных доходах «Интер» объявил о рекордной в истории клуба выручке.

Общество Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.

Экономика Гончаров: Программа расселения из аварийного жилья в Забайкалье завалена Министр строительства Забайкальского края Алексей Гончаров на заседании комиссии по бюджетной и налоговой политике заксобрания региона 27 сентября заявил, что власти завалили в регионе программу расселения из ветхого и аварийного жилья.

Политика Путин направил послание странам НАТО Президент России Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, включая членов НАТО, предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Политика Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Финансы ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков.

Политика Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.