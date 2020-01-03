Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША направят 3 тысячи военных на Ближний Восток

Пентагон одобрил отправку около 3 тыс. военных на Ближний Восток «в связи с возросшей угрозой», сообщают Reuters и Associated Press (AP). В регион могут перебросить военных одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии. Ранее из нее уже направили 750 человек.
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