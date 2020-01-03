Армия и оружие
КоммерсантъСША направят 3 тысячи военных на Ближний Восток
Пентагон одобрил отправку около 3 тыс. военных на Ближний Восток «в связи с возросшей угрозой», сообщают Reuters и Associated Press (AP). В регион могут перебросить военных одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии. Ранее из нее уже направили 750 человек.
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Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану оружием в $2 трлн
Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по территориям Ирана "новейшим оружием", если Тегеран решит ударить по американским военным базам.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Спорт
Легков выиграл «Тур де Ски» для любителей
Накануне решающих забегов «Тур де Ски» состоялись традиционные соренования для любителей.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Общество
Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам
Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
Экономика
Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году
Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников внезапно выросшим бюстом
Ани Лорак удивила своих многочисленных поклонников внезапно выросшим бюстом.
Армия и оружие
ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями
Парк дальней авиации ВКС России в 2020 году пополнят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-95МС.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году
Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Футбол
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Общество
Первый канал стал лидером по количеству зрителей в Новый год
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Адриан назвал Клоппа лучшим тренером мира
Футболист «Ливерпуля» Адриан оценил вклад главного тренера Юргена Клоппа в текущие результаты команды.
Общество
Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных
Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.