Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти

Политика Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.

Наука В Республике Коми нашли останки доисторического животного В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.

Армия и оружие Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.

Происшествия В Кузбассе медведь растерзал охотника В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.

Экономика В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.

Общество Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).

Единоборства Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.

Общество Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс (ТК) о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.

Кино Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии 24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Здоровье Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.

Общество В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".

Музыка Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наука ИИ поможет писать тексты парализованным людям НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Шоу-бизнес Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Авто Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года Компактный кроссовер Skoda Karoq будет представлен в России в декабре, а в продаже появится в первом квартале 2020 года.

Технологии Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.

Игры Представлен геймплей ремастера Command & Conquer Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.

Происшествия В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.