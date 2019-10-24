Армия и оружие
ИзвестияСША направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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Авто
Представлен электрический кроссовер Nissan Ariya
Aobe.ru 15:09
Политика
Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию
Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
РБК 17:57
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса 14:28
Армия и оружие
Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине
Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.
Красная весна 14:01
Хоккей
Александр Кадейкин: «Витязь играет в жёсткий хоккей? Больше активный. Главное – исключить ошибки, поменьше потерь»
Восстанавливаемся, успеваем перезагрузиться чуть-чуть и готовимся к следующей игре.
Молодежная газета (Уфа) 15:20
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Экономика
В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике
В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Единоборства
Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.
Чемпионат вчера в 18:04
Общество
Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс (ТК) о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вести.Финанс 07:03
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма 05:00
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 18:43
Общество
В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам
В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:56
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 09:18
Наука
ИИ поможет писать тексты парализованным людям
НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.
Хайтек 11:44
Общество
Макгрегор: в этой игре есть лишь один крутой злодей
Ранее сообщалось, что дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве.
Газета.Ru 19:26
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Армия и оружие
В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию
Новый День 01:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой
В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
Discover24 07:01
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq будет представлен в России в декабре, а в продаже появится в первом квартале 2020 года.
МонаВиста вчера в 11:46
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Армия и оружие
В НАТО приветствуют сближение Анкары с Москвой по Сирии – экс-заместитель помощника генсека НАТО
Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу обещал, что военная полиция будет гарантировать безопасность мирных жителей, которые находятся в приграничной зоне.
Эхо Москвы 14:43
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Экономика
Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС вчера в 04:25