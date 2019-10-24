Армия и оружие

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Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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США направляют дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений

ТАСС18:14

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:36, Ашберн
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