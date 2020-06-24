Политика
РИА НовостиСША направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
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Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News вчера в 15:46
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова примерила свадебное платье
Слово и Дело 02:48
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Армия и оружие
Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду вошел в Средиземное море.
РЕН ТВ 07:14
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова
Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
Известия 20:18
Киберспорт
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
Политика
Трамп может ввести пошлины на морепродукты из КНР
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские морепродукты. Об этом сообщает The New York Times.
Газета.Ru 21:58
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру 15:49
Космос
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен
Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink.
ТАСС 22 июня в 16:55
Экономика
МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
Ведомости 10:44
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru вчера в 12:01
Футбол
Владимир Быстров: «Ни о чем не жалею и ничего менять в своей карьере не стал бы»
Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке.
Петербургский дневник 04:53
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 21:55
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:11
Экономика
А план и ныне там: почему новая пенсионная реформа опять переносится
История с реформой пенсионных накоплений, которая длится с 2016 года, превращается в бесконечную.
Известия 17:01
Культура
Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»
Афиша Daily 05:13
Гаджеты
Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49