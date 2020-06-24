Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,3K

Политика Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. 745

Политика Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. 12

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,8K

Общество В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. 548

Происшествия Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста. 27

Киберспорт Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. 1

Политика Трамп может ввести пошлины на морепродукты из КНР Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские морепродукты. Об этом сообщает The New York Times.

Футбол 16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».

Космос Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink. 13

Экономика МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ. 286

Общество США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа "Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. 7

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,3K

Футбол Владимир Быстров: «Ни о чем не жалею и ничего менять в своей карьере не стал бы» Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке.