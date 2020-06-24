Политика
РИА НовостиСША направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Наука
Иммунная система женщины по-разному работает во время первой и следующих беременностей, а также между ними
Хорошо известно, что иммунная система беременной женщины меняется для того, чтобы ее организм не отвергал развивающийся плод.
Машины и Механизмы 03:31
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском вчера в 13:55
Игры
Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру
Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.
ИнфоСМИ 14:17
Кино
В Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Ранее Fortnite уже устраивал необычные мероприятия, например, проводил концерт рэпера Трэвиса Скотта.
Piter.tv 13:20
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Армия и оружие
Глава МИД Греции заявил, что Турция подрывает мир в Восточном Средиземноморье
Глава греческого МИД заявил, что Турция продолжает подрывать безопасность, стабильность и мир в Восточном Средиземноморье.
ФАН 12:45
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Здоровье
Гендиректор СХК предложил уменьшить миграцию населения из Северска
Гендиректор Сибирского химического комбината (СХК) Сергей Точилин предложил усилить контроль за соблюдением масочного режима и уменьшить миграцию из Северска.
vtomske.ru вчера в 08:00
Политика
Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия вчера в 05:30
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
NEWS.ru сформировал новую подборку изменений в жизни граждан РФ, которые вступят в силу уже с июля.
News.ru 17:00
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Армия и оружие
Американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии
На видео заметно, что американский Oshkosh M-ATV попытался обогнать российский «Тайфун» и даже на пару мгновений ему удалось это сделать.
Актуальные Новости 14:45
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Экономика
«Сахалинэнергосбыт» взыскивает долги в судебном порядке
В службу судебных приставов направлено свыше 900 судебных приказов на 5 млн рублей.
Сахалин.Инфо 20:32
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия
На Сахалине убийце дали 8 лет и 3 месяца колонии
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сахалин.Инфо 20:22
Общество
Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей
Отмечается, что ПФР самостоятельно оформит все необходимые бумаги для этого. За основу возьмут решения о предоставлении предыдущих выплат.
Evo-rus.com 05:35
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США
Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
Футбол
«Реал» обыграл «Мальорку» и вернул лидерство в Примере
LiveSport.ru 17:58
Происшествия
В Черногории полиция разогнала протесты слезоточивым газом
Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестующих во втором по величине городе Черногории - Никшиче.
ТАСС 19:07
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29