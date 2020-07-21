Дипломат признал, что США отстают от Китая в плане проведения испытаний гиперзвуковых вооружений. А Россия уже даже развернула два вида таких систем, напомнил Биллингсли.

с чего всё началось

США намерены отправить на переговоры с Россией по контролю за вооружениями в Вене двоих своих старших военачальников, которые будут возглавлять американские делегации. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

США направят двух старших военачальников на переговоры с РФ в Вене

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