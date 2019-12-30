с чего всё началось

США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер в Twitter, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней». Он добавил, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

Происшествия В Амурской области пропал двухлетний мальчик "Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

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Общество В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.