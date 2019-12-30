Политика

ИзвестияИзвестияСША направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер в Twitter, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней». Он добавил, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
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с чего всё началось
"Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно, дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней", — написал глава Пентагона в Twitter
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РИА Новостивчера в 19:58

Подробнее о событии

США незамедлительно направят в Ирак еще 750 своих военнослужащих

Эхо Москвывчера в 23:31

Fox: США из-за ситуации в Ираке подготовили к отправке на Ближний Восток 4 тыс. военных

ТАССвчера в 21:26

Пентагон направит 750 солдат в Ирак

RT на русскомвчера в 19:57

Глава Пентагона анонсировал переброску военнослужащих США в Ирак

ТК Звездавчера в 20:17

США после атаки на посольство в Ираке направят в регион 750 солдат

РИА Новостивчера в 19:58

США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

Известиявчера в 20:24

США направят дополнительные силы в Багдад для охраны посольства

Газета.Ruвчера в 11:55
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Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 22:42
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Политика

В Совете Безопасности ООН сменились пять государств

В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Lenta.ru вчера в 21:26
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
РИА Новости вчера в 16:38
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня вчера в 00:09
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Общество

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Футбол

«Текстильщик» определился с новым главным тренером

LiveResult.Ru вчера в 19:03
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Общество

Оливье и мандарины стали самыми популярными блюдами новогоднего стола

Давыдов.Индекс вчера в 05:23
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
URA.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

RT на русском 30.12.19 в 00:38
Гаджеты

Флагман Xiaomi получит мощнейшую зарядку

Следующий флагман Xiaomi получит рекордную по скорости зарядку.
Lenta.ru 30.12.19 в 01:03
Общество

В Оренбуржье из-за метели перекрыты трассы

Если — нет, проверить состояние трасс всегда можно с помощью нашего раздела Web-камеры.
1743.ru вчера в 07:48
Политика

Трамп заявил, что не желает войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Газета.Ru вчера в 21:50
Армия и оружие

Новый год в Мировом океане встретили более 60 кораблей ВМФ РФ

Свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России выполняют сегодня различные задачи в Мировом океане.
Вести.Ru вчера в 23:30
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Футбол

УЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 03:14
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 30.12.19 в 08:54
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
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