с чего всё началось

США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер в Twitter, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней». Он добавил, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Политика Захарова: США положили ноги на стол мировой политики Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.

Общество Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о решении китайского суда, который 30 декабря осудил на три года ученого-генетика Хэ Цзянькуя за модификацию генома эмбрионов человека.

Политика Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Шоу-бизнес Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.

Спорт Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не станет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Общество Христиане Сирии отпраздновали Новый год Христиане Сирии провели массовые молитвы и торжественный праздник в городе Алеппо (является центром одноименной провинции), где проживает основная часть христиан этой страны.

Космос Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.