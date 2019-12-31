Политика

ИзвестияИзвестияСША направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер в Twitter, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней». Он добавил, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
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"Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно, дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней", — написал глава Пентагона в Twitter
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
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