Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде.
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"Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно, дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней", — написал глава Пентагона в Twitter
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РИА Новостивчера в 19:58

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США из-за атаки на посольство в Ираке отправят в регион 750 военных

Коммерсантъ01:59

США незамедлительно направят в Ирак еще 750 своих военнослужащих

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Пентагон направит 750 солдат в Ирак

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США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

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США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

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Fox: США из-за ситуации в Ираке подготовили к отправке на Ближний Восток 4 тыс. военных

ТАССвчера в 21:26

США направят дополнительные силы в Багдад для охраны посольства

Газета.Ruвчера в 11:55
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Экономика

Вступил в силу закон о продаже жилья без уплаты налога

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Piter.tv 30.12.19 в 03:58
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

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В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:57
Экономика

Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.
RT на русском вчера в 20:38
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Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
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Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Политика

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Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

РБК 02:05
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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Политика

Протестующие в Багдаде попытались ворваться в посольство США

Протестующие в Багдаде попытались взломать двери посольства США в Ираке.
ANNA-News вчера в 05:55
Политика

Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Как сообщает на своем telegram-канале издание «Страна.ua», в эфир данных телеканалов новогоднее поздравление Петра Порошенко вышло перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского.
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Наука

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Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Газета.Ru 30.12.19 в 08:52
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно распространяется пневмония неизвестного происхождения, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 02:24
Политика

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика

Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
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Здоровье

Откуда берется похмелье и как его избежать

В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются.
Газета.Ru 03:07
Происшествия

В Пермском крае автобус столкнулся с трактором и вылетел в кювет

В Пермском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора. Инцидент случился вечером 31 декабря на трассе М7 «Волга».
Рифей-Пермь 02:33
Общество

В Москве и Московской области ожидается похолодание

Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.
RT на русском 02:58
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
РИА Новости вчера в 15:33
Экономика

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Коммерсантъ 01:21
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
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Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
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Топ-5 фильмов в Севастополе на новогодних каникулах

Чтобы помочь вам разбавить домашнюю обстановку новыми впечатлениями, ForPost составил список из пяти фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах Севастополя на новогодних каникулах.
ForPost 02:00
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
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Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 05:00
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
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Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 09:51
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