с чего всё началось

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде.

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Экономика Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.

Наука Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.

Здоровье В Китае распространяется неизвестная пневмония В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно распространяется пневмония неизвестного происхождения, передает РИА Новости.

Политика Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.

Здоровье Откуда берется похмелье и как его избежать В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются.

Общество В Москве и Московской области ожидается похолодание Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.

Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Кино Топ-5 фильмов в Севастополе на новогодних каникулах Чтобы помочь вам разбавить домашнюю обстановку новыми впечатлениями, ForPost составил список из пяти фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах Севастополя на новогодних каникулах.

Финансы За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10% По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.