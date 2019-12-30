Армия и оружие
РИА НовостиСША направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство
США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде.
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"Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно, дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней", — написал глава Пентагона в Twitter.РИА Новостивчера в 19:58
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