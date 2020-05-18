Коронавирус
КоммерсантъСША направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
США поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам 20 мая будут отправлены первые 50 аппаратов, остальные -- 26 мая.
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Трамп говорил, что после того, как США наладит массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается.
— Сергей Рябков, российский дипломатИнтерфакс 06:23
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