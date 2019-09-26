США разместят в Саудовской Аравии батарею ракет Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 человек вспомогательного персонала для укрепления обороны Саудовской Аравии после нападения на нефтяные объекты королевства, сообщается на сайте Пентагона.

США направят в Саудовскую Аравию батарею Patriot, радары и 200 военных

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