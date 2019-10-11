В королевстве дополнительно развернут две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Кроме того, Пентагон подтвердил передислокацию в Саудовскую Аравию дополнительно трех тысяч военных.

Экономика Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.

Происшествия Задержан бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.

Гаджеты Электрический Volvo XC40 получит новую мультимедийную систему Предстоящий, полностью электрический кроссовер Volvo XC40 получит новую информационно-развлекательную систему на базе Android, способною предложить клиентам беспрецедентную персонализацию, повышенный уровень интуитивности и новые встроенные технологии и сервисы Google.

Политика Турция даст ответ в случае введения санкций США, заявили в МИД страны Турция предпримет ответные шаги в случае введения американских санкций из-за операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством нужд военных Правительство при составлении бюджета игнорирует рекомендации комитета Госдумы по обороне о выделении средств на нужды военных, следует из заключения к первому чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на сайте электронной базы Госдумы.

Гаджеты Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.

Кино Marvel планирует снять женское супергеройское кино По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.

Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.

Авто Эрдоган пересаживает чиновников на Volkswagen турецкого производства Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган обязал правительство страны и чиновников, занимающих высшие должности, отказаться от использования автомобилей Audi и пересесть на Volkswagen.

Армия и оружие Турция сообщила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе турецкой военной операции на севере Сирии погиб первый турецкий военнослужащий, передает РИА Новости.

Авто Раскрыты все версии Kia Seltos для России На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Автоспорт Тайфун «Хагибис» перенес «Формулу 1» в Японии на 13 октября Квалификационная автогонка Гран-при Японии в классе «Формула 1» перенесена с 12 октября на 13 октября из-за тайфуна «Хагибис».

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 16% Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.

Театры Актер скончался на сцене во время спектакля в Казани Отмечается, что Арсений Курченков являлся выпускником Казанского театрального училища, Заслуженным артистом республики Татарстан.

Гаджеты В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.

Политика Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.

Космос Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.

Хоккей Пост первого вице-президента ХК «Металлург» занял выходец из ММК До назначения Сергей Ласьков был главой попечительского совета баскетбольного клуба Руководство ХК "Металлург" приняло решение ввести должность первого вице-президента – директора клуба.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Экономика Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".