Армия и оружие
РИА НовостиСША направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
В королевстве дополнительно развернут две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Кроме того, Пентагон подтвердил передислокацию в Саудовскую Аравию дополнительно трех тысяч военных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Происшествия
Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки
Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал второе «золото» на ЧМ в Штутгарте
Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, второе место занял его соотечественник Артур Далалоян, передает «Интерфакс».
Гаджеты
ZTE анонсировала новый бюджетный смартфон
Как сообщали «Кубанские новости», OPPO официально анонсировала Reno Ace в стеклянном корпусе.
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Технологии
В России появятся новые сервисы на базе биометрических технологий
В рамках нового соглашения «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платёжных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков.
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала снимок без макияжа на отдыхе в тропиках
Светлана Лобода решила отдохнуть от работы на курорте в тропиках. 36-летняя певица показала подписчикам снимок без макияжа.
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном туре Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии со счетом 4:0 в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Общество
Малифисента возвращается в кинотеатры
В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.
Общество
Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках
Роскачество провело исследование семи марок пивных напитков из недорого сегмента и выявило нарушения во всех изучаемых образцах.
Армия и оружие
В Лебяжьем почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе
Почетные гости пообщались с ветеранами боевых действий, а после этого возложили цветы к мемориалу военнослужащим, которые во время выполнения служебно-боевых задач погибли в Северо-Кавказском регионе.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
Происшествия
Почему в Шереметьево пропустили пассажира с пистолетом
Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре вещей на заметили травматический пистолет, который впоследствии был пронесен на борт самолета.
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.