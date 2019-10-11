Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

В королевстве дополнительно развернут две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Кроме того, Пентагон подтвердил передислокацию в Саудовскую Аравию дополнительно трех тысяч военных.
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США перебросят в Саудовскую Аравию еще 3 тыс. военнослужащих и технику

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Газета.Ru12:21

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