Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

В королевстве дополнительно развернут две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Кроме того, Пентагон подтвердил передислокацию в Саудовскую Аравию дополнительно трех тысяч военных.
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США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

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