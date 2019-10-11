Армия и оружие
РИА НовостиСША направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
В королевстве дополнительно развернут две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Кроме того, Пентагон подтвердил передислокацию в Саудовскую Аравию дополнительно трех тысяч военных.
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