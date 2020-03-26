Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом говорится на сайте Госдепа.

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

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