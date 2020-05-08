Политика

РБКРБКСША назвали России условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
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Однако в интервью изданию The Washington Times
 Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.
Коммерсантъ14:07

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США назвали России условие для продления ракетного договора

Lenta.ru18:45

США назвали России условие для продления ракетного договора

РИА Новости17:53

США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай

Газета.Ru12:00

Представитель Трампа призвал Россию отказаться от «Сарматов» и «Кинжалов»

News.ru15:42

Спецпредставитель президента США назвал главное условие продления Договора о стратегических наступательных вооружениях

Коммерсантъ14:07

США обратились за помощью к России

Рамблер12:48

США назвали России условие для продления договора СНВ

РБК16:23
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Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости вчера в 13:46
11
Общество

В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены

В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 15:47
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Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Общество

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
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Наука

Увеличивающийся гиппокамп младенцев помог связать расстройство аутистического спектра и проблемы со сном

Американские ученые выяснили, что младенцы из группы с высоким риском развития расстройства аутистического спектра, которым в дальнейшем поставили диагноз, испытывают проблемы с засыпанием, и это связано с постепенным увеличением объема гиппокампа в процессе развития.
N+1 08:32
Кино

Новая Зеландия разрешила продолжить съемки нового «Аватара»

NewInform 11:38
Общество

В три этапа. Ограничения отменят, самоограничения останутся

В три этапа предложила снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.
Национальная служба новостей 06 мая в 12:51
2,6K
Общество

В Свердловской области введут дневной режим тишины

В Свердловской области подготовлен проект закона «режима дневной тишины», об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Вечерние Ведомости 11:44
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Происшествия

Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
2,9K
Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
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Общество

С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим

Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
Вести Алтай вчера в 11:14
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Кино

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
Mockva.ru вчера в 09:11
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Наука

В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

МонаВиста вчера в 08:16
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Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
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Политика

Мишустин провел онлайн-совещание правительства из больницы

Обновлено в 15:57 Михаил Мишустин, заболевший на прошлой неделе коронавирусом, провел онлайн-совещание правительства по социально-экономическим вопросам.
BFM.ru 07:10
11
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
906
Здоровье

Названы пациенты, у которых к коронавирусу вырабатывается иммунитет

Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов в интервью RT рассказал, что не у всех вылечившихся от коронавируса пациентов появится иммунитет к заболеванию.
Live24 11:57
9
Армия и оружие

Евкуров и Сердюков поздравили ветерана разведки ВДВ

Командующий ВДВ России Андрей Сердюков и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров поздравили с 75-летием Победы бывшего начальника разведки воздушно-десантных войск Алексея Кукушкина, пишет агентство "РИА Новости".
Вести.Ru 10:13
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
6,2K
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Авто

Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию

Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru 05:14
Происшествия

В Кузбассе выявили ещё десять случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что одна пациентка скончалась. Ей было 52 года, у неё развилась тяжёлая степень пневмонии.
REGNUM 02:42
2
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
230
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
12
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
98
Здоровье

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
27
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
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Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru 12:33
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Marshall Billingslea
Американский политик
American government official who currently serves as the Assistant Secretary for Terrorist Financing in the United States Department of the Treasury. He is the current nominee to be Under Secretary of State for Civilian Security, Democracy, and Human Rights, and he previously served as a U.S. Senate staffer and as a Department of Defense official.
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