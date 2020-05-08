Политика
ИзвестияСША назвали условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
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Однако в интервью изданию The Washington Times Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.Коммерсантъ14:07
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
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Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
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Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм
Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
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Экономика
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Общество
Куйвашев официально продлил режим самоизоляции в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 18 мая.
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Вирусы растений избавили мышей от неизлечимых аутоиммунных заболеваний
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Названы страны, где скоро станет невозможно жить
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Газета.Ru 12:15
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ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе
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Lenta.ru 12:33
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Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
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Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
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Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 16:44
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Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", — заявил Залкалиани.
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Игры
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X
Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду.
Дни24 10:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Общество
В Кузбассе издан приказ, позволяющий увольнять заразившихся медиков
Минздрав Кемеровской области отменил приказ главного врача областной больницы в Кузбассе, позволяющий увольнять медицинский персонал с выявленным у них COVID-19.
Ugpressa.ru 15:56
Политика
Регионы Сибири готовятся к внедрению системы цифровых пропусков
Цифровые пропуска готовятся ввести регионы Сибирского федерального округа (СФО).
Известия 22:26
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
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Общество
Ученый назвал способы дезинфекции масок
После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru 13:36
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые завтра будут биться в Джексонвилле (штат Флорида, США) за титул временного чемпиона UFC в легком весе, провели дуэль взглядов и пожали руки без перчаток.
Российская газета 14:07
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Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости 21:51
Армия и оружие
Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге
В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.
Евразия Daily 01:25