с чего всё началось

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.

Общество Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. 980

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. 67

Энергетика Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне. 212

Армия и оружие ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства. 279

Общество Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств» Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ. 21

Политика Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили "Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", — заявил Залкалиани. 746

Игры Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду. 29

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 567

Общество В Кузбассе издан приказ, позволяющий увольнять заразившихся медиков Минздрав Кемеровской области отменил приказ главного врача областной больницы в Кузбассе, позволяющий увольнять медицинский персонал с выявленным у них COVID-19. 27

Армия и оружие Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии. 3K

Общество Ученый назвал способы дезинфекции масок После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.

Общество ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека. 12

Единоборства Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые завтра будут биться в Джексонвилле (штат Флорида, США) за титул временного чемпиона UFC в легком весе, провели дуэль взглядов и пожали руки без перчаток.

Общество Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе. 3