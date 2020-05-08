Политика

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Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
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США назвали России условие для продления ракетного договора

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Marshall Billingslea
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American government official who currently serves as the Assistant Secretary for Terrorist Financing in the United States Department of the Treasury. He is the current nominee to be Under Secretary of State for Civilian Security, Democracy, and Human Rights, and he previously served as a U.S. Senate staffer and as a Department of Defense official.
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