Политика

РЕН ТВРЕН ТВСША назвали Турции путь урегулирования ситуации с С-400 и F-35

Соединенные Штаты описали Турции предпочтительный способ разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35. Об этом проинформировали в Белом доме.
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США призвали Турцию разрешить вопрос с поставками российских С-400

РБКвчера в 21:03

США «объяснили» Турции пути урегулирования ситуации с российскими С-400

RT на русскомвчера в 20:15

США описали Турции предпочтительный путь урегулирования ситуации вокруг С-400 и F-35

ТАССвчера в 18:36

США дали Турции рекомендации касательно ситуации с С-400 и F-35

News.ruвчера в 19:18

США настаивают на решении проблемы С-400 в отношениях с Турцией

РИА Новостивчера в 18:54

США назвали Турции «предпочтительный вариант» по ситуации вокруг С-400 и F-35

Газета.Ruвчера в 18:40

США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35

Известиявчера в 19:47
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Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Врач-онколог уточнил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк

Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Evo-rus.com вчера в 09:00
Спорт

WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации

Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс вчера в 02:41
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Общество

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Культура

Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной года

ГЛАС.RU 00:22
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Авто

Mitsubishi презентовал новый кроссовер-минивэн Xpander

В компании отметили, что новая версия намного больше, чем стандартная модель Xpander.
RuNews24.ru 02:34
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Томичка накопила более двух миллионов рублей долга за комуслуги

В результате долг по всем объектам составил 2 240 000 рублей, из них более полутора миллионов женщина задолжала компании «Томск РТС».
Tomsk.Ru 00:27
Политика

Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости вчера в 09:45
Здоровье

Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение

Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".
Народные новости вчера в 11:16
Футбол

Названы примерные доходы клубов от продажи пива на стадионах

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, являющийся автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, рассказал о потенциальных доходах российского клубов от продажи пенного напитка.
Спорт день за днем 03:16
Армия и оружие

Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Lenta.ru 03:08
Здоровье

Врачи владимирской больницы массово увольняются

Несколько врачей больницы №6 в Юрьевце подали заявление об увольнении.
Призыв (г. Владимир) вчера в 08:59
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Футбол

Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб

«Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Матч ТВ 03:02
Происшествия

Девочка из Махачкалы умерла во время отдыха в «Артеке»

ТАСС 03:11
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
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