В преддверии переговоров президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон представил Анкаре несколько вариантов урегулирования ситуации с российскими С-400 и программой истребителей F-35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

США назвали Турции варианты урегулирования ситуации с С-400 и F-35

Политика Украинский вице-премьер заявил о войне с Россией из-за Крыма По словам украинского вице-премьера, «война» может закончиться только после того, как Россия заплатит деньги за «свою агрессию», а также «вернет» Крым, который, как считает он, все равно станет украинским, когда «Россия ослабнет, и он выскользнет из ее рук».

Происшествия В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9 В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Футбол Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону» Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.

Общество До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Хоккей «Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отыграл 21:14, нанес 4 броска в створ и закончил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский провел на льду два первых периода и пропустил 4 шайбы с 23 бросков, после чего был заменен на Сэма Монтембо.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьева Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовное дело.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Политика Трамп пригрозил новыми пошлинами против Китая при отсутствии сделки Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города, сообщает агентство ANSA.

Политика На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.

Кино Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.

Кино Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.

Политика Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила в интервью BBC.

Авто В России отзывают 10 автомобилей BMW В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Экономика Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Интернет Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.

Общество Гайдук: Население устраивала старая система обращения с мусором Глава КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края Юрий Гайдук 13 ноября во время заседания комитета по экономической политике и предпринимательству заявил, что население региона устраивала старая система обращения с мусором.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино» Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Общество В России предложили сократить период использования шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.