Политика
ИзвестияСША назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме. Согласно заявлению администрации США, главным требованием остается отказ Анкары от С-400.
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Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
Мать Олега Соколова рассказала об одержимости сына Наполеоном
Подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко доцент СПбГУ Олег Соколов заключен под стражу.
Регион online вчера в 14:58
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Происшествия
Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек
По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Авто
В России растут продажи китайских автомобилей
Daily-Motor.Ru вчера в 12:31
Общество
Медведев на поезде прибыл в Барнаул
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул.
ТАСС 08:30
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Происшествия
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет
Российская газета 10:30
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Общество
В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города
Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города.
ТАСС 18:03
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Происшествия
Близкий погибшего в Горном солдата: Дыма без огня не бывает, но угрозы насилием – дикость
В процессе смены караула часовой отстёгивает магазин, но вместо этого Шамсутдинов снимает предохранитель и передёргивает затвор — на всё это достаточно двух секунд.
Чита.Ру 18:25
Происшествия
В Якутске пассажир ударил водителя маршрутного автобуса
Якутская полиция проводит проверку инцидента в городском автобусе №5, где пассажир ударил водителя.
ИА ЯСИА 20:15
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 01:18
Гаджеты
Стартовали продажи 108-мегапиксельного флагмана Xiaomi Mi CC9 Pro
ITZine.ru вчера в 01:46
Политика
Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
Российская газета 21:03
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Дни24 вчера в 10:21