Политика

ИзвестияИзвестияСША назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35

США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме. Согласно заявлению администрации США, главным требованием остается отказ Анкары от С-400.
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США описали Турции предпочтительный путь урегулирования ситуации вокруг С-400 и F-35

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США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35

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США назвали Турции «предпочтительный вариант» по ситуации вокруг С-400 и F-35

Газета.Ru18:40

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РБК21:03

США дали Турции рекомендации касательно ситуации с С-400 и F-35

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На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

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До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

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Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Общество

КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
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Медведев на поезде прибыл в Барнаул

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул.
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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
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В России предложили сократить период использования шипованной резины

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С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
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В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет

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Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

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В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города

Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города.
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Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
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Близкий погибшего в Горном солдата: Дыма без огня не бывает, но угрозы насилием – дикость

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В Якутске пассажир ударил водителя маршрутного автобуса

Якутская полиция проводит проверку инцидента в городском автобусе №5, где пассажир ударил водителя.
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Китай считает РФ способной уничтожить США «десять раз»

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
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Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
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Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

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