Политика
Евразия DailyСША назвали Турции варианты урегулирования ситуации с С-400 и F-35
В преддверии переговоров президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон представил Анкаре несколько вариантов урегулирования ситуации с российскими С-400 и программой истребителей F-35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
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Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика
Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Экономика
Россияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей
Согласно результатам работы, проведенной сотрудниками одного из крупнейших институтов исследования рынка GfK, жители российского государства начали переходить на крупы, предпочитая их овощам.
ГлобалМСК.ру 11 ноября в 07:48
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Экономика
РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
Ведомости 11 ноября в 06:29
Музыка
Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом
Кубань 24 вчера в 09:58
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Культура
Попов «подсидел» Сашу Петрова…Ради главной роли в «Полицейский с Рублевки» Мухич похудел на 20 кг
Как известно, год назад Петров отказался от съемок в сериале из-за того, что уехал покорять Голливуд.
VistaNews вчера в 11:00
Кино
Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»
Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости вчера в 22:36
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК 11 ноября в 15:40
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° вчера в 05:22
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
Газета.Ru вчера в 23:26
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия
В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв
Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
RT на русском вчера в 23:33
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Госдепартамент США эвакуирует членов семей дипломатов из Боливии
"Двенадцатого ноября госдепартамент дал распоряжение покинуть страну членам семей государственных сотрудников США, а также тех госсотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными, в связи с продолжающейся политической нестабильностью в Боливии", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 11 ноября в 15:12
Политика
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58