В преддверии переговоров президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон представил Анкаре несколько вариантов урегулирования ситуации с российскими С-400 и программой истребителей F-35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

США назвали Турции варианты урегулирования ситуации с С-400 и F-35

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