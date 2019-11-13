Политика

Евразия DailyЕвразия DailyСША назвали Турции варианты урегулирования ситуации с С-400 и F-35

В преддверии переговоров президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон представил Анкаре несколько вариантов урегулирования ситуации с российскими С-400 и программой истребителей F-35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
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В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
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На востоке США резко похолодало. Температура воздуха в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, побив рекорд 1986 года, сообщает CBS.
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Украина рассчитывает добиться от России компенсаций за нарушения двух международных конвенций в рамках дела, рассматриваемого Международным судом ООН.
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Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
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В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.
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