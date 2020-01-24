Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке. «По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — приводит РИА Новости слова Хоффмана.
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Пентагон сообщил о 34 пострадавших американских военных при обстреле баз в Ираке

ТАСС13:44

США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

РИА Новости12:07

Пентагон: В результате ракетной атаки Ирана пострадали 34 военных США

Российская газета12:53

США раскрыли последствия иранского обстрела американских баз в Ираке

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Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза

РБК12:34

Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

RT на русском12:23

Пентагон заявил о 34 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 января

Коммерсантъ13:57
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
РБК 14:29
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В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 января.
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Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
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Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

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Председателем правления Пенсионного фонда РФ (ПФР) стал бывший глава Минтруда Максим Топилин.
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Политика

Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства.
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«Текст» получил премию «Золотой орел» и стал лучшим фильмом года

В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.
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Обгоревшее тело юной блогерши нашли в лесу под Петербургом

В лесу в районе петербургского поселка Парголово обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки-блогера, сообщают "Невские Новости".
РЕН ТВ 03:55
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

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В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
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ПК-версию ремейка Resident Evil 3 оснастят Denuvo

3DNews 01:52
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

«Медуза»: два региона получили от Кремля рекомендации по явке на голосование по поправкам в Конституцию

Власти Калужской и Тверской областей получили рекомендации по явке на голосовании по поправкам в Конституцию.
Дождь 12:35
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Глава МЧС раскритиковал губернатора Чувашии за шутку над пожарным

Глава МЧС России Евгений Зиничев раскритиковал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники.
Коммерсантъ 09:38
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка

Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.
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Шереметьево проводит служебное расследование после случая гибели котов

ТАСС 14:17
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском 09:53
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Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

Лидеру по итогам первого дня Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
RT на русском 13:23
Общество

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
RT на русском 12:49
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 07:44
Музыка

Песня группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании

Пятый канал 08:34
Наука

Восстановлен голос древнеегипетской мумии

Британские историки и инженеры восстановили голос древнеегипетского жреца Несьямуна, жившего 3 тыс. лет назад, сообщает The Guardian.
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Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Интерфакс 03:11
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Honor представил новые ноутбуки для России и объявил цены

В России ноутбуки Honor MagicBook 14 будут стоить 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ.
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«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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